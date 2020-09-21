محاسن تستغيث من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها منذ 8 أشهر

شكت السيدة محاسن يوسف إبراهيم الأنصاري والمقيمة فى الربع مركز تمى الامديد الدقهلية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها.





وتقول فى رسالتها : أشكو من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها والتى تحمل رقم بطاقة 11200958193منذ 8 أشهر وتم حذف 3 أفراد علما بأنها بالمعاش ولديها أسرة وأولاد بمراحل التعليم المختلفة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



