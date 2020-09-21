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توك شو

صينيون لا يأكلون اللحوم.. اللحم النباتي هو الاتجاه الجديد للصين.. تفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
الصين
الصين
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قسم التوك شو
عرضت قناة «الحدث» تقريرا عن نزوح الصينيين إلى الطعام النباتي، حيث أن الصينيين معروفين بأكلهم لمعظم الحيوانات مهما كانت برية أو حتى أليفة مثل القطط والكلاب مما يؤدي إلى إنتشار الأمراض و الأوبئة مثل «كوفيد 19».

وذكرت «الحدث» أن السبب في أكل الصينيون للحيونات بسبب المجاعات و الحروب  و الإنفجار السكاني بالصين ،  و الأسواق الرطبة في إنتشار الأوبئة و أخرهم فيروس «كوفيد 19» .

و قرر بعض الصينيين أن يتوقفوا عن أكل الحيوانات والإتجاه إلى اللحم النباتي الذي يمتاز بطعم اللحوم و يحتوي على نفس القيمة الغذائية و البروتينات التي يحتوي عليها اللحم الحيواني.

و من جانبه قال شو ياجون شريك في سلسلة مطاعم، "أعتقد أن هذا الوباء دفع المستهلكين الصينيين للجوء إلى اللحوم النباتية لأنها من الأغذية السليمة و قد قررنا أن نخزن كمية من اللحوم النباتية لأنها أكثر صحية و صدسقة للبيئة".
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