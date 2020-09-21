صينيون لا يأكلون اللحوم.. اللحم النباتي هو الاتجاه الجديد للصين.. تفاصيل

عرضت قناة «الحدث» تقريرا عن نزوح الصينيين إلى الطعام النباتي، حيث أن الصينيين معروفين بأكلهم لمعظم الحيوانات مهما كانت برية أو حتى أليفة مثل القطط والكلاب مما يؤدي إلى إنتشار الأمراض و الأوبئة مثل « كوفيد 19 ».





وذكرت «الحدث» أن السبب في أكل الصينيون للحيونات بسبب المجاعات و الحروب و الإنفجار السكاني بالصين ، و الأسواق الرطبة في إنتشار الأوبئة و أخرهم فيروس « كوفيد 19 » .





و قرر بعض الصينيين أن يتوقفوا عن أكل الحيوانات والإتجاه إلى اللحم النباتي الذي يمتاز بطعم اللحوم و يحتوي على نفس القيمة الغذائية و البروتينات التي يحتوي عليها اللحم الحيواني.



