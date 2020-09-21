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تعرف على فوائد الفواكه المجففة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تحتوي الفواكه المجففة على العديد من المركبات والعناصر الغذائية تُكسب الجسم كثيرا من الفوائد الصحيّة، كما انها تساعد على زيادة الوزن لمن يعانى من النحافة.

وقالت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ان الفواكه المجففة من إحدى الوسائل لزيادة الوزن لمن يعانى من النحافة.

ومن الفواكه المجففة التى تزيد الوزن:
(الزبيب / التوت البري / المشمش / الخوخ /التين / التمر)

وأضافت خبيرة التغذية، أن كثيرا من الفواكه التي قد تكون بديلًا لوجبات سريعة التحضير وعالية بالسعرات ولذيذة وبديلة للحلويات الغير صحية التي لا ننصح بها كما انها تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

وتحتوى على فوائد عديدة منها:

- تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على نمو العظام .

- تحتوي على الحديد وهوه مهم جدا فى تصنيع كرات الدم الحمراء .

- تعد من مصادر الطاقة وينصح بها لمن يبذلون مجهودا بدنيا .
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