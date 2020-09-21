تعرف على فوائد الفواكه المجففة

وأضافت خبيرة التغذية، أن كثيرا من الفواكه التي قد تكون بديلًا لوجبات سريعة التحضير وعالية بالسعرات ولذيذة وبديلة للحلويات الغير صحية التي لا ننصح بها كما انها تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.



