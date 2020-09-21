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متحدث البترول: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز ونقوم بتصدير الفائض

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر لديها صناعة غاز طبيعي قوية جدا، وخلال الـ 4 سنوات الماضية شهدنا تحولات ضخمة جدا فى صناعة الغاز.

وأضاف المهندس حمدي عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن سبب تفوقنا فى صناعة الغاز هو دعم الرئيس السيسي لنا، واجتماعاته الدائمة مع وزير البترول ورؤساء شركات البترول العالمية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أننا أوقفنا استيراد الغاز السائل منذ سبتمبر 2018 وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي ثم بعد ذلك أصبح لدينا فائض.

وأوضح المهندس حمدي عبد العزيز، أنه تم توريد الفائض من الغاز للعقود التي تم توقيعها مسبقا، والآن القدرة الإنتاجية بالنسبة لمصر للغاز الطبيعي سوف تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا.

وأشار إلى أن الأسعار العالمية للغاز فى السوق العالمي منخفضة فى الوقت الحالي، موضحا أننا نستخدم الغاز فى تشغيل محطات الكهرباء والباقى يتم تصديره لأنه فائض ولا نحتاج إليه.

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