حسين الشحات: تأجيل «أفريقيا» سيساعدني على استعادة لياقتي ..فيديو

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أن لاعبي الفريق كانوا يسعون إلى مصالحة الجماهير منذ الخسارة أمام صنداونز الموسم الماضي.





وقال حسين الشحات، في مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "كان من المفترض إجراء عملية الفتاق مع بداية توقف الدوري بسبب كورونا لكن ظروف الطيران منعت ذلك".





وتابع حسين الشحات، "سبق وأجريت عملية الفتاق في المقاصة لكن لم أحصل على الوقت الكافي للراحة والتأهيل".





وأضاف حسين الشحات، "كنت أتمنى إجراء عملية الفتاق في وقت مبكر".





وأوضح حسين الشحات "كنت سعيدا للغاية بتأجيل إفريقيا، لكي ألحق بمباراة الوداد، التأجيل سيكون فارقا في استعادة لياقتي".





وعن مؤمن زكريا قال حسين الشحات "من اللاعبين الرجال، وله معي مواقف كثيرة رائعة، لم أتعامل معه عن قرب لكني كنت أحبه قبل الانضمام إلى الأهلي".





وأتم حسين الشحات حديثه "نسعى للفوز بدوري أبطال أفريقيا حتى نهديها إلى مؤمن زكريا".



