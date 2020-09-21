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رياضة

عصام عبد الفتاح : الحكام غير مستعدين لتنفيذ تقنية الفيديو بسبب قلة التدريب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
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حسام الحارتي
أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق، أن أخطاء تقنية الفيديو "الفار" ‏في مباريات الدوري المصري طبيعية لان الحكام لم يتدربوا بشكل كافي. 

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات للإعلامي "أحمد جمال"، في برنامج "زملكاوي"، "بقناة الزمالك"، إن النجاح في المباريات وتطبيق تقنية الفار يحتاج معسكرات لتدريب الحكام على المواقف والحالات التي تستدعي الذهاب للفار. 

وتابع عضو مجلس الجبلاية السابق :"38 يوما غير كافيا للتعلم والتدريب على الفار، لأن الطبيعي هو التدريب فترة لا تقل عن 6 شهور.
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