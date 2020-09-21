AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل القبض على الشابين المتنمرين على المسن.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:37 ص
واقعة التنمر على
واقعة التنمر على المسن
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت قناة «سكاي نيوز عربية» تقريرا عن واقعة تنمر الشابان على رجل المسن حيث أن الشابان وجدوا المسن على ضفة مجرى مائي فشرع أحدهم للدفع به إلى المجرى، بينما الأخر صور الحادثة و هو يضحك مما أثار غضب  المصريين جميعا.

كما ناشد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تتبع أصحاب الفيديو ليتم القبض عليهم و مساعدة المسن و هو ما حدث بالفعل ، حيث تم ابلاغ  الأجهزة الأمنية و مسئولي بحقوق الإنسان و تم القبض عليهم في الحال.

و تواصلت وزارة التضامن الإجتماعي مع أسرة المسن و عرضت عليهم أن يوفروا مركز رعاية للمسنين له لكن أسرته رفضت، لذلك قدمت الوزارة المساعدات لأسرة المسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس لدينا ما ندفعه للمحامين.. أسرة شاب محبوس بالسعودية تناشد المسئولين إنقاذ نجلهم من الإعدام

طعن مصري داخل مطعم في إيطاليا

شاهد.. شابان يلقيان رجلا مسنا في ترعة

قضية تنمر جديدة والضحية مسن في الترعة| ماذا حدث بمحافظة سوهاج

مش متربيين.. هجوم شرس من أحمد موسى على شابين ألقيا مسنا في ترعة وسط القمامة

إهانة لا نقبلها.. أحمد موسى يعتذر لرجل مسن تعرض للتنمر من شابين

ترشيحاتنا

محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي لمدة 4 سنوات.. فيديو

فرغلى: القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم الإرهابى يدعم الشذوذ والخمور

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

هل يجوز خلع الفتاة حجابها أمام خطيبها؟.. الإفتاء تجيب

رضا عبد العال يهاجم جنش ويكشف سر غياب التوفيق عن الزمالك

على مسئولية لاعب الزمالك السابق: محمد إبراهيم وقع للأهلي بشكل نهائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو