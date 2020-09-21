تفاصيل القبض على الشابين المتنمرين على المسن.. فيديو

عرضت قناة «سكاي نيوز عربية» تقريرا عن واقعة تنمر الشابان على رجل المسن حيث أن الشابان وجدوا المسن على ضفة مجرى مائي فشرع أحدهم للدفع به إلى المجرى، بينما الأخر صور الحادثة و هو يضحك مما أثار غضب المصريين جميعا.





كما ناشد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تتبع أصحاب الفيديو ليتم القبض عليهم و مساعدة المسن و هو ما حدث بالفعل ، حيث تم ابلاغ الأجهزة الأمنية و مسئولي بحقوق الإنسان و تم القبض عليهم في الحال.



