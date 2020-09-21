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توك شو

طارق الكومى: الهواة هم من يشوهون قيم التراث المصري

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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عادل نصار
علق النحات طارق الكوم مدير متحف محمود مختار بالمنوفية، على المجسمات والتماثيل التى تم إزالتها بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم، قائلًا:" الفنون التشكيلية له متخصصين، والهواة هم من يتسببون فى مثل هذه الكوراث، التى تشوه التراث المصرى".

وأضاف "الكومى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يصح أن يكون هناك عمل تطوعى دون العرض على لجنة متخصصة فى الفنون التشكيلية أو اللجنة المختصة عن ذلك، حتى لا  يترتب بعد ذلك جدل واسع وسخرية شديدة وتضطر الجهات المعنية إلى تصحيح الأمر بعد ذلك.

وتابع:"الكومى"، :"الكارثة أن هذه التماثيل  تعمل على تشوية القيم التراثية لدى المصريين ومظاهر الجمال فى الآثار التاريخية مثل أبو الهول والأهرامات وغيرها، ووقتها  يتحول المجتمع للقبح بدلًا من أن يكون ميزان للجمال والفضيلة.

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