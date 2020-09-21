AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيومي فؤاد: أنا من سكان الزمالك لكني كنت بحب أسهر في السيدة وبولاق .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان بيومي فؤاد ،:   إن اسم بيومي كان جديد في صغري وهذا ايام المرحلة الابتدائي فكنت اشعر وقتها انني زعيم عصابة ودائما كان لدي شلة من الأصدقاء ولا نفعل شيء إلا التهريج والضحك.

وأضاف بيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، انني من سكان الزمالك وجميع مراحل تعليمي أتممتها وانا مقيم في الزمالك واكد علي انه التحق بمدرسة ثانوية خاصة بسبب المجموع مؤكدا علي ان المدارس الخاصة في زمنه كانت إساءة.

واوضح بيومي فؤاد ، انه عندما كان طالبا في الثانوية العامة قام طالب آخر بالحصول علي مجموع في الثانوية العامة 82% وكان هذا أعلى رقم ايام دراستي مؤكدا علي انه حصل  علي شهادة  الثانوية العامة سنه 85% .

وتابع : ان والدي كان يعمل موظف في كلية فنون جميلة وكان نسكن في منطقة الضاهر وتركناها وسني 4 سنوات وجاءنا إلى الزمالك . 

واستكمل : انني لم اكن احب منطقة الزمالك لان الجميع يظل مستيقظ في منازلة وتصبح هادىء بسبب الوزارات التي توجد بها  لكني كنت أحب أن أسهر في السيدة وبولاق وامبابة وتعتبر هذه هي السهرة بالنسبة الي  .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا أهلاوي متعصب.. بيومي فؤاد: أبويا اداني علقة لما قدمت في اختبارات النادي

سيمون: ‏سلامتك النفسية في المرتبة الأولى.. أي شيء يحاول النيل منها حتى وإن كنت تحبه ابتعد عنه

سيمون تستعيد ذكريات أول ألبوماتها على إنستجرام

بعد تعليقه على مباراة الأهلي.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

سيمون: الله لنا ملجأ وقوة.. وعون في الضيقات

سيمون: إن كان الله معنا.. فمن علينا؟

ترشيحاتنا

الصلح خير.. الديهي يعرب عن سعادته بالتصالح مع تركيا لهذا السبب

في عيد ميلادها .. معلومات عن كارينا كابور

بيومي فؤاد: أنا من سكان الزمالك لكني كنت بحب أسهر في السيدة وبولاق .. فيديو

أخبار الرياضة| مرشح سابق لتدريب الأهلى يدخل دائرة اهتمامات الزمالك وتغريم الشناوي 8 ملايين جنيه

زوج يطالب بإلغاء نسب أولاده بعد زواج 11 عاما ..فيديو

للمره الثالثة.. الجزيرة تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج

طريقة عمل الكريب بالخضار وصوص الجبن

5 خطوات للتخلص من رائحة ماسك الثوم للشعر