بيومي فؤاد: أنا من سكان الزمالك لكني كنت بحب أسهر في السيدة وبولاق .. فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد ،: إن اسم بيومي كان جديد في صغري وهذا ايام المرحلة الابتدائي فكنت اشعر وقتها انني زعيم عصابة ودائما كان لدي شلة من الأصدقاء ولا نفعل شيء إلا التهريج والضحك.





وأضاف بيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، انني من سكان الزمالك وجميع مراحل تعليمي أتممتها وانا مقيم في الزمالك واكد علي انه التحق بمدرسة ثانوية خاصة بسبب المجموع مؤكدا علي ان المدارس الخاصة في زمنه كانت إساءة .





واوضح بيومي فؤاد ، انه عندما كان طالبا في الثانوية العامة قام طالب آخر بالحصول علي مجموع في الثانوية العامة 82% وكان هذا أعلى رقم ايام دراستي مؤكدا علي انه حصل علي شهادة الثانوية العامة سنه 85% . طالباالثانويةآخربالحصولأعلى





وتابع : ان والدي كان يعمل موظف في كلية فنون جميلة وكان نسكن في منطقة الضاهر وتركناها وسني 4 سنوات وجاءنا إلى الزمالك .





واستكمل : انني لم اكن احب منطقة الزمالك لان الجميع يظل مستيقظ في منازلة وتصبح هادىء بسبب الوزارات التي توجد بها لكني كنت أحب أن أسهر في السيدة وبولاق وامبابة وتعتبر هذه هي السهرة بالنسبة الي .



