بيومي فؤاد: لم أدرس التمثيل أكاديميا.. والكوميديا لوني المفضل.. فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد ،: أنني عرض علي ان أقدم دروس في الكوميديا أكثر من مرة وذهبت الى دولة الامارات وقمت بتقديم كورس لأكثر من جنسية الكورس كان مدته 6 ايام .





وأضاف بيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ،: انني لم ادرس التمثيل أكاديميا ولم ا تخرج من معهد مؤكدا علي انه خريج فنون جميلة سنه 90 قسم جرافيك.





واوضح بيومي فؤاد ،: انني استطيع الرسم كما ان الكوميديا هي لوني المفضل واعمل كوميديا طول عمري .





وتابع : أن أعمال المسرح تكون للذين يهونها وتعرض على قناة النيل الثقافية كما أنني أمثل "كوميدي" فقط.





واستكمل : أن فرقتي الخاصة في مسرح فنون جميلة، استطعنا أن نقلب كل "جد" إلى هزل مهما كانت القضية كبيرة بدون أن نجرح أحدا







