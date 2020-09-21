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بيومي فؤاد: لم أدرس التمثيل أكاديميا.. والكوميديا لوني المفضل.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:15 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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إبراهيم القادري
قال الفنان بيومي فؤاد ،: أنني عرض علي ان أقدم دروس في الكوميديا أكثر من مرة وذهبت الى دولة الامارات وقمت بتقديم كورس لأكثر من جنسية الكورس كان مدته 6 ايام  .

وأضاف بيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ،: انني لم ادرس التمثيل أكاديميا ولم اتخرج من معهد مؤكدا علي انه خريج فنون جميلة سنه 90 قسم جرافيك.

واوضح بيومي فؤاد ،: انني استطيع الرسم كما ان الكوميديا هي لوني المفضل واعمل كوميديا طول عمري .

وتابع : أن  أعمال المسرح تكون للذين يهونها وتعرض على قناة النيل الثقافية كما أنني أمثل "كوميدي" فقط.

واستكمل : أن فرقتي الخاصة في مسرح فنون جميلة، استطعنا أن نقلب كل "جد" إلى هزل مهما كانت القضية كبيرة بدون أن نجرح أحدا 


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