شكري نجيب: حزين لتعادل المقاولون مع الاتحاد.. وهدفنا المركز الثالث ..فيديو

قال شكري نجيب، لاعب المقاولون العرب، إنه كان يتمنى فوز فريقه على الاتحاد السكندري في المباراة التي جرت مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وأبدى شكرى نجيب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، حزنه بالتعادل أمام الاتحاد، خاصة أن الفريق كان يسعى إلى الفوز.
وأوضح أن هناك صراعًا بين ذئاب الجبل وبيراميدز، وهدف المقاولون العرب احتلال المركز الثالث، مؤكدًا أن الفريق يمتلك القدرة على تحقيق ذلك.
وكانت مباراة فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 49 ليقفز إلى المركز الثالث مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة بيراميدز غدًا، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 38 فى المركز الخامس.
وبهذا التعادل يهدي المقاولون العرب الأفضلية لنادي الزمالك لضمان احتلال المركز الثاني خاصة بعد سقوط الأخير أمام أسوان واستقرار رصيده عند 55 نقطة وتتويج الأهلي بالدوري.