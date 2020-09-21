كيف تحمي أولادك من الإصابة بكورونا في فترة الدراسة؟.. مدرب زمالة مكافحة العدوى تجيب

وشددت على أهمية اكتشاف الحالات المصابة مبكرا، وعزلها عزلا "صارما"، بالإضافة إلى اتباع الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى فضلًا عن توعية الطلبة عن طرق انتشار العدوى، وتدريب القائمين على العملية التعليمية "المدرسين والجهات المعاونة" كيفية التعامل مع المصاب بالوباء.



وأكملت: يجل أن يكون هناك طالب واحد فقط في كل مقعد، بالإضافة إلى ضرورة التهوية الجيدة للفصول والبعد عن الإلعاب الرياضية التي تطلب تلاحم جسدي.



ولفتت إلى أنه يجب أن تتعرض الملابس للشمس أو تعرضها للكي، مشددة على أهمية تناول الأطعمة الطازجة و عدم التوتر حتى يكون جهازك المناعي قوي لمواجة الفيروس.





قالت سوزي محفوظ ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفي الزاوية الحمراء، إن نسبة من 83 إلى 99% من حالات الإصابة بكورونا بيصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى باقي الأعراض المتعارف عليها.وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار"، أي أعراض تنفسية يجب أن يتم التعامل معها على أنها كورونا حتى يثبت عكس ذلك، وشددت على ضرورة التوعية الخاصة بغسل الأيدي، خاصة مع الأطفال.