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توك شو

بيومي فؤاد: أحمد مكي وش الخير وقدم السعد.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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إبراهيم القادري
قال الفنان بيومي فؤاد : أنني كنت في زيارة للفنان احمد مكي وقبل ان يظهر في اللايف الخاص به استوليت عليه انا وظهرت فيه.

وأضاف بيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور: ان الفنان احمد مكي وش الخير وقدم السعد وعلاقتنا عظيمة.

واوضح بيومي فؤاد ،: ان المرة الاخيرة التي قابلت فيها الفنان أحمد مكي كانت في السعودية وهذا قبل أحداث كورونا.

وتابع: أن الفنان مكي يخاف من المرض بسبب ان مناعته ليست قوية ودور البرد العادي يتعبة وهذا يجعلنا نبتعد عنه اثناء التدخين.

واستكمل: أن فرقتي الخاصة في مسرح فنون جميلة، استطعنا أن نقلب كل "جد" إلى هزل مهما كانت القضية كبيرة بدون أن نجرح أحدا.
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