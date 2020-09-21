أحلى من المحلات.. 3 طرق مختلفة لعمل الكوردن بلو

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طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صويا صوص

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

2 شرائح لحم مدخن

2 صدر دجاج مخلي

2 شريحة جبن شيدر





خطوات عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:

- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.

- لمدة 5 دقائق سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,

طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة





طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالمكونات:

2/1 كيلو فراخ

ملح

فلفل اسمر

100 جرام جبنة شيدر او فلامنك

100 جرام جبنة رومى مدخن

دقيق

بيض

بقسماط

طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة بالخطوات:

2/1 كيلو فراخملحفلفل اسمر100 جرام جبنة شيدر او فلامنك100 جرام جبنة رومى مدخندقيقبيضبقسماط

نفرد شرائح الفراخ وتحشو بالجبنة الشيدر والجبنة الرومى ثم نقفلها جيدا ثم نضعها فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم تحمر فى الزيت وتُقدم.