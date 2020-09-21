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مرأة

أحلى من المحلات.. 3 طرق مختلفة لعمل الكوردن بلو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
كوردن بلو
كوردن بلو
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لمياء الياسين

من الأطباق السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك الكوردن بلو ويمكنك تحضيره أحلى من المحلات بطعم ومذاق مميز بطرق  إليك طريقة طريقة عمل الكوردن بلو على طريقة أمهر الشيفات


طريقة عمل الكوردن بلو  فاطمة أبو حاتى

مقادير طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى

- 12 شريحة من صدور الدجاج
- 12 شريحة لانشون لحم.
- 12 شريحة جبنة جودة.
- 4 بيضات.
- كوب دقيق.
- 2 كوب بقسماط خشن.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.
- ملح وفلفل أسود.

 طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى بالخطوات
- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.
- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج  و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.

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طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر

خطوات عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:
- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.
- لمدة 5 دقائق   سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,

طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة

طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة  بالمكونات:
2/1 كيلو فراخ
ملح
فلفل اسمر
100 جرام جبنة شيدر او فلامنك
100 جرام جبنة رومى مدخن
دقيق
بيض
بقسماط
طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة سهلة  بالخطوات:
نفرد شرائح الفراخ وتحشو بالجبنة الشيدر والجبنة الرومى ثم نقفلها جيدا ثم نضعها فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم تحمر فى الزيت وتُقدم.

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