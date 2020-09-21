بيومي فؤاد: مستحيل أمثل بـ الملابس الداخلية.. فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد ، أن اول برنامج لي كان يسمي بيومي أفندي ويعرض علي قناه دى ام سى مؤكدا علي انني صدقت الجمهور في رأيهم بشأن زيادة انتشاري.





وأضاف بيومي فؤاد خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ،: انني عندما اقوم بالسفر إلى أي دولة من الدول العربية اشعر وكأني لم افعل برنامج في حياتي الا برنامج بيومي أفندي .





واوضح بيومي فؤاد ، : انني مستحيل ان أقوم بالتمثيل بالملابس الداخلية لان اولادي يحاسبونني وصدف ان حدث وظهرت بهذا الشكل مرتين فقط وهذا لأن المشهد يتطلب ذلك . أقوملأنذلك





وتابع : أن المشهد الأول كان في مسلسل الكبير اوي وانا متزوج امه والثانية كان في حملة فريزر وكنت اجلس وسط زملائي وقام أحد بتصويرها خلسة .





واستكمل : أنني أقوم بعمل اعمال كثيرة بدون النظارة مؤكدا علي أنه لا يري بشكل سليم عن بعد ولكنه يري من أمامه بشكل واضح .