هيونداي تكشف أخيرا عن تيراكان SUV .. صور

اعترفت هيونداي اخيرا بنيتها إطلاق سيارة suv بهيكل جديد على شكل سلم ، وتعتبر السيارة منافس قوي لتويوتا لاندكروزر ، ومشفت هيونداي عن التصميم التخيلي ، والتي اطلق عليها اسم تيراكان ، وبذلك تصبح ملائمة للانطلاق على الطرق الوعرة



وظهر في التصميم الخيلي شبك امامي ضخم محاطة بمصابيح امامية بتصميم شبه منحرف مقترنة بمصابيح نهارية ليد رفيعة ، أما من الجانبي ، توجد نوافذ ثالثة على شكل حرف z ، وتفصل السقف عن الهيكل السفلي ، مما يفسح المجال لأن يصح السقف بلون مختلف عن الهيكل



اما خلف السيارة تأتي بمصابيح خلفية أفقية وزوج من المصايح الخلفية الثانية المنفصلة ، والتي تحتوي على مؤشرات الانعطاف ، وتتميز السيارة بفتحة تهوية على غطاء المحرك .



الجدير بالذكر أن هيونداي كانت أوقفت طرارز تيراكان بعد ان كان يتم بنائها في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، وربما هذه تعتبر آخر سيارة SUV من هيونداي قادرة على الانطلاق على الطرق والجبال .







