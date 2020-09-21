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سيارات

هيونداي تكشف أخيرا عن تيراكان SUV .. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:06 ص
هيونداي
هيونداي
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أماني نوار
اعترفت هيونداي اخيرا بنيتها إطلاق سيارة suv بهيكل جديد على شكل سلم ، وتعتبر السيارة منافس قوي لتويوتا لاندكروزر ، ومشفت هيونداي عن التصميم التخيلي ، والتي اطلق عليها اسم تيراكان ، وبذلك تصبح ملائمة للانطلاق على الطرق الوعرة

وظهر في التصميم الخيلي شبك امامي ضخم محاطة بمصابيح امامية بتصميم شبه منحرف مقترنة بمصابيح نهارية ليد رفيعة ، أما من الجانبي ، توجد نوافذ ثالثة على شكل حرف z ، وتفصل السقف عن الهيكل السفلي ، مما يفسح المجال لأن يصح السقف بلون مختلف عن الهيكل

اما خلف السيارة تأتي بمصابيح خلفية أفقية وزوج من المصايح الخلفية الثانية المنفصلة ، والتي تحتوي على مؤشرات الانعطاف ، وتتميز السيارة بفتحة تهوية على غطاء المحرك  .

الجدير بالذكر أن هيونداي كانت أوقفت طرارز تيراكان بعد ان كان يتم بنائها في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، وربما هذه تعتبر آخر سيارة SUV من هيونداي قادرة على الانطلاق على الطرق والجبال .



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