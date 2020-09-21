AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يكشف تطورات ملف المدير الفني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أخر التطورات الخاصة بملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق. 

وقال مرتضى منصور في تصريحات للاعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك : "المدرب الجديد والخيار الأول وافق على تدريب الزمالك وهو على تواصل مع مساعديه وهناك اجتماع بينهم غدًا لحسم الأمر". 

وقال : "هناك بدائل أخرى مطروحة لهذا المدرب ورقم 2 و3 لا يقلان عنه، ونعمل على مدار 24 ساعة لاختيار المدرب الجديد".  

وأضاف: "لابد من التأني في الاختيار لأننا نبحث عن مدرب يستمر معنا للموسم المقبل، وليس مجرد شهرين فقط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة في الزمالك.. كارتيرون يطلب الرحيل فجأة ويرفض قيادة المران

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث أزمة اختفاء كارتيرون

كارتيرون يغلق جميع هواتفه ويصعّب المهمة على مرتضى منصور في حل أزمة رحيله

بعد رحيل كارتيرون المفاجئ .. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك وعبد العزيز ومدحت مساعدين

أخبار الرياضة .. الأهلي يطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية .. زلزال في الزمالك عقب رحيل كارتيرون

موعد إعلان نادي التعاون السعودي باتريس كارتيرون مدرباً له

ترشيحاتنا

المقاولون يتعادل في الوقت القاتل أمام الاتحاد.. ويمنح الزمالك الطمأنينة على المركز الثاني

هل يجوز خلع الفتاة حجابها أمام خطيبها؟.. الإفتاء تجيب

قرار غريب.. الكويت تحظر نشر الملابس في البلكونات المطلة على الطريق

ضبط المتهم الثالث فى واقعة التنمر والاعتداء على رجل مسن

مواطن مصري يحرج مذيع قناة مكملين على الهواء.. وأحمد موسي: ببعتلك بوسة

أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج