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منوعات

اتركوني للموت.. طفلة تتوسل للأطباء إنهاء حياتها هربًا من حجيم والديها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت القسوة التي تتعرض لها طفلة في منزلها الذي من مفترض أن يكون ملاذها الأمان، أقوى من أن تتحمل فكرة بقاؤها على وجه الارض، فقد توسلت للأطباء بإحدى المستشفيات بأن يسمحوا لها بالوفاة.

طالبت الفتاة التي تبلغ من العمر سبع سنوات، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها للمضايقات والاعتداء الجنسي، من الأطباء للسماح لها بالوفاة.

لا تزال الطفلة المعروفة بـ "ياز" في حالة خطيرة بالمستشفى بعد تعرضها للضرب المبرح في 21 أغسطس الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

عندما تم إدخالها إلى مستشفى "دي لاس مارجريتاس" في بويبلو بالمكسيك ، قال الأطباء إنها تعاني من نزيف داخلي ، ورئة منهارة ، وعلامات حروق على ظهرها ، وحروق سجائر على ذراعيها ويديها ، وعلامات اعتداء جنسي.
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وزعم الأطباء أن ياز قالت لهم: "أريد أن أموت .. لا أريد أن أعود إلى والديّ حتى يستمروا في ضربي"،وبحسب ما ورد نقلت الفتاة إلى المستشفى من قبل جارها الذي شهد المعاملة الوحشية.

اتُهم والدا "ياز"وهو  "رافائيل ن. وأليخاندرا"، بالعنف الأسري وهجر الأطفال ، بحسب المدعي العام لولاية بويبلا، ورد أن عم الطفلة هارب بعد اتهامه بالاعتداء عليها جنسيًا.

وتعرضت لأذى جسدي في ثلاث مناسبات أخرى على الأقل ، لكن لم يتم فعل أي شيء حيال تلك الحوادث.

في أبريل الماضي خضعت ياز لعملية جراحية لإصابتها بأضرار في الأمعاء، كما أدخلت المستشفى في فبراير  بعد إصابتها بجروح في ساقيها، حيث يُزعم أن والدها قال إن والدتها تسببت في هذه الجروح.

كما يحقق المحققون في وفاة شقيقة ياز البالغة من العمر ثلاث سنوات والتي توفيت في يونيو. تم إدراج سبب وفاتها الرسمي على أنه اختناق عرضي.

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