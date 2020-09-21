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أخبار البلد

دورة للباحثين الجدد عن ملفات الأمن القومى المصري بمركز الدراسات الاستراتيجية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:05 ص
دورة للباحثين الجدد
دورة للباحثين الجدد عن ملفات الأمن القومى المصري
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صدى البلد
يعقد المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، دورة مجانية موسعة لخريجى السنوات النهائية ذات التخصص، للتعريف بتفاصيل الزوايا المختلفة لتحديات الأمن القومى المصري، بهدف تفريخ منهجى لباحثين جدد واعيين ومتطورين في سياقات الدراسات الإسرائيلية والتركية والإفريقية والإيرانية.

وأكد اللواء محمد عبد المقصود رئيس المركز أن الدورة التى تستمر قرابة الأسبوعين تشمل عناوين منوعة في ملفات الأمن القومى الحيوية، لتعريف باحثي المستقبل من كليات العلوم السياسية واللغات العبرية والتركية والفارسية والإفريقية، بكل تفاصيل وأسرار المربعات المؤثرة على الاستراتيجية المصرية، لتكون أهمهم صورة محترفة كاملة، بعيدا عن تشويشات الجهات المستهدفة للأمن المصري، ليكونوا جاهزين كباحثين ذوى مستوى في هذه السياقات الحيوية، وهذا أهم أهداف المركز.

وتضم الدورة التى تلقي رواجا كبيرا من الشباب، عناوين كثيرة معقدة، يحاضر فيها خبراء المركز ذوى الخلفيات المختلفة، التى تثقل المحتوى، ومنها على سبيل المثال، مراكز صنع القرار والسياسة الخارجية والعقيدة العسكرية الإيرانية، ما لا تعرفونه عن المجتمع الإسرائيلي والديانة اليهودية والأجهزة المخابراتية والأمنية الإسرائيلية، واقتصادات الأقاليم التى يهتم بها المركز، وزوايا غير مطروقة في أزمة السد الإثيوبي والأدوار المصري والتركي والإسرائيلي والإيرانى في دول الساحل والصحراء.

بالإضافة إلى الدعايا والحرب النفسية عموما وفي السوشيال ميديا خصوصا، والعلاقات التركية الإسرائيلية، وتطورات العلاقات المصرية الإسرائيلية.

يحاضر في الدورة، اللواء محمد عبد المقصود، واللواء جمال طه، والدكتور طارق فهمى، واللواء خالد مختار، والدكتور سعيد الصباغ، والدكتور هدى درويش، والدكتور عدلى سعداوى، واللواء وائل ربيع،  والدكتور محمود العدل، وإسلام كمال، وعبد المهدى مطاوع، ود.وفاء أبو المكارم، ومحمد أبو النور، وهالة العيسوى، ودكتور رانيا فوزى، ونيڤين أبو حمده، ومحمد وازن.
دورة للباحثين الجدد عن ملفات الأمن القومى المصري بمركز الدراسات الاستراتيجية
دورة للباحثين الجدد عن ملفات الأمن القومى المصري بمركز الدراسات الاستراتيجية
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