قبل ما تفكر تشتري عربية.. اتبع هذه النصائح

الكثير من ملاك السيارات يعانون من تكاليق احتياجات السيارة من حين إلى آخر ، وذكرت بعض المواقع الاجنبية المختصة في عالم السيارات ان هناك بعض النصائح يجب أن تتبعها عن شرائك لسيارة جديدة.





-حاول اقتناء سيارات مضى على طرحها بالأسواق بين 3 أو 4 سنوات.





-يجب أن تكون حذر عن شراء السيارة ، وخاصة السيارات المستعملة ، واختبارها أولا.





- حاول ان تبتعد عن السيارات ذات الكشافات الامامية عالية التنقية ، حيث تصل تكلفة الكشاف الواحد منها في حال تعرضه لعطل إلى آلاف الجنيهات.





-حاول الحفاظ على البساطة وابعد عن اقتناء السيارات ذات كماليات تنقية متطورة ، وذلك لتجنب ارتفاع تكاليف الأعطال.





- الركن بالأماكن المخصصة للركن في الماكن العاملة ، حتى لا تحصل على مخالفات لسيارتك.





-حاول الابتعاد عن احتكاك السيارة واختيار أماكن واسعة للركن ، مع توفير مساحات على الجانبيين.





-الصيانة الدورية للسيارة ومن الأفضل أن تقوم بالصيانة داخل التوكيل.





-الإصلاح المبكر لأي اعطال ، حيث أن ترك الاعطال تجنبك الكثر من التكاليف المالية فيما بعد .