قبل ما تفكر تشتري عربية.. اتبع هذه النصائح

الكثير من ملاك السيارات يعانون من تكاليق احتياجات السيارة من حين إلى آخر ، وذكرت بعض المواقع الاجنبية المختصة في عالم السيارات ان هناك بعض النصائح يجب أن تتبعها عن شرائك لسيارة جديدة.
-حاول اقتناء سيارات مضى على طرحها بالأسواق بين 3 أو 4 سنوات.
-يجب أن تكون حذر عن شراء السيارة ، وخاصة السيارات المستعملة ، واختبارها أولا.
- حاول ان تبتعد عن السيارات ذات الكشافات الامامية عالية التنقية ، حيث تصل تكلفة الكشاف الواحد منها في حال تعرضه لعطل إلى آلاف الجنيهات.
-حاول الحفاظ على البساطة وابعد عن اقتناء السيارات ذات كماليات تنقية متطورة ، وذلك لتجنب ارتفاع تكاليف الأعطال.
- الركن بالأماكن المخصصة للركن في الماكن العاملة ، حتى لا تحصل على مخالفات لسيارتك.
-حاول الابتعاد عن احتكاك السيارة واختيار أماكن واسعة للركن ، مع توفير مساحات على الجانبيين.
-الصيانة الدورية للسيارة ومن الأفضل أن تقوم بالصيانة داخل التوكيل.
-الإصلاح المبكر لأي اعطال ، حيث أن ترك الاعطال تجنبك الكثر من التكاليف المالية فيما بعد .