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سيارات

قبل ما تفكر تشتري عربية.. اتبع هذه النصائح

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:41 ص
شراء السيارة الجديدة
شراء السيارة الجديدة
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أماني نوار

الكثير من ملاك السيارات يعانون من تكاليق احتياجات السيارة من حين إلى آخر ، وذكرت بعض المواقع الاجنبية المختصة في عالم السيارات ان هناك بعض النصائح يجب أن تتبعها عن شرائك لسيارة جديدة.


-حاول اقتناء سيارات مضى على طرحها بالأسواق بين 3 أو 4 سنوات.


-يجب أن تكون حذر عن شراء السيارة ، وخاصة  السيارات المستعملة ، واختبارها أولا.


- حاول ان تبتعد عن السيارات ذات الكشافات الامامية عالية التنقية ، حيث تصل تكلفة الكشاف الواحد منها في حال تعرضه لعطل إلى آلاف الجنيهات.


-حاول الحفاظ على البساطة وابعد عن اقتناء السيارات ذات كماليات  تنقية متطورة ، وذلك لتجنب ارتفاع تكاليف الأعطال.


- الركن بالأماكن المخصصة للركن في الماكن العاملة ، حتى لا تحصل على مخالفات لسيارتك.


-حاول الابتعاد عن احتكاك السيارة واختيار أماكن واسعة للركن ، مع توفير مساحات على الجانبيين.


-الصيانة الدورية للسيارة ومن الأفضل أن تقوم بالصيانة داخل التوكيل.


-الإصلاح المبكر لأي اعطال ، حيث أن ترك الاعطال تجنبك الكثر من التكاليف المالية فيما بعد .

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