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سيارات

على سرعة 140 كم.. شاب يستسلم للنوم ويترك السيارة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
غلب النوم شاب كندي وترك سيارته تنطلق بسرعة وصلت إلى 150 كيلو متر في الساعة في مقاطعة ألبرتا ،وفي الفيديو المنشور اكتشف أحد السائقين على الطريق وجود سيارة من طراز تيسلا يقودها أحد الاشخاص وهو مستسلم للنوم  والسيارة تسير بشكل طبيعي

واطلقت دوريات الشرطة الكندية بعد تعقب موقع السيارة للإلحاق بها ، وفي الحال وجدت الشرطة السيارة بالفل وهي تنتطلق على سعرة 140 كلم دون تدخل للسائق ، حيث كانت السيارة تسيرعلى المستوى الثالث  من تقنية القيادة الذاتية والتي اشتهرت بها مؤخرا في مجال الطرازات الكهربائية ، والقيادة الذاتية في عالم السيارات حديثا .

كما تمكنت الشرطة الكندية من إيقاف السيارة لتكتشف أن من يقودها شاب عمره 20 عام ، وفي الحال قامت الشرطة بالقض عليه واحتجازه موقتا لمدة 24 ساعة لمعرف القصة والتشاور معه في الامر.


وفي النهاية قررت السلطات الكندية توجيه تهمة القيادة الخطرة للسائق، والتي تعد جريكة في كندا حيث انها تعرض حياة السائق ومن معه للخطر .


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