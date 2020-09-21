AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد الشيخ يحتفل بتتويج الأهلي بالدوري المصري.. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:41 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل احمد الشيخ لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مبروك لكل جمهور النادى الاهلى الدورى رقم ٤٢ البطولة المفضله لجمهورنا الحبيب  والحمدلله على التتويج بلقب الدورى الرابع لى فى مسيرتى مع النادى وان شاء الله فرحتنا تكمل بالتتويج الافريقى هذا العام".




حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاحتفال بحسم لقب الدوري رغم التعادل مع مصر المقاصة سلبيًا مساء أمس ضمن منافسات المرحلة الــ28.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم نادى الزمالك يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده.. شاهد

موجز السوشيال.. #دورى_مؤمن_ال42_اهلاوى يتصدر التريند..عمر كمال مقبلا يد والدته: لو موت مش هلاقي غيرك يشيلني.. بسمة وهبة تستنجد بخبراء السوشيال ميديا

أخبار الرياضة| الزمالك ينتظر رد فيريرا والتراجع عن صفقة أري بابل.. والحضري: مستعد أشيل الكور في الأهلي

الحلم الأكبر.. حسين الشحات يحتفل بالدوري ويوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

شخصية البطل حاضرة.. لاعبو الأهلي يحتفلون بلقب الدوري

محمود وحيد مهنئا جماهير الأهلي بـ الدرع الـ 42: فرحتنا تكمل بالتتويج الإفريقى

ترشيحاتنا

الغيرة القاتلة... شاب يعذب خطيبته ويحطم وجهها لخروجها مع أصدقائها

على مسئولية لاعب الزمالك السابق: محمد إبراهيم وقع للأهلي بشكل نهائي

اتركوني للموت.. طفلة تتوسل للأطباء إنهاء حياتها هربًا من حجيم والديها

فيديو جراف.. قصة فتاة التيك توك الجديدة هدير الهادي

وكيل مالانجو: الأهلي تحدث شفهيا لضم اللاعب.. ولم يرسل عرضا رسميا

آيات لتيسير الأمور.. تضييق الرزق ليس علامة على غضب الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو