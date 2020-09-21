أحمد الشيخ يحتفل بتتويج الأهلي بالدوري المصري.. شاهد

احتفل احمد الشيخ لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏مبروك لكل جمهور النادى الاهلى الدورى رقم ٤٢ البطولة المفضله لجمهورنا الحبيب والحمدلله على التتويج بلقب الدورى الرابع لى فى مسيرتى مع النادى وان شاء الله فرحتنا تكمل بالتتويج الافريقى هذا العام".













حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاحتفال بحسم لقب الدوري رغم التعادل مع مصر المقاصة سلبيًا مساء أمس ضمن منافسات المرحلة الــ28.



