21 لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة المصرى

اختار أحمد سامى المدير الفني لسموحة 21 لاعبًا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى، والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف من مساء الغد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.



وضمت قائمة اللاعبين كل من: