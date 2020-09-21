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رياضة

21 لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة المصرى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
اختار أحمد سامى المدير الفني لسموحة 21 لاعبًا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى، والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف من مساء الغد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.


وضمت قائمة اللاعبين كل من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمود عزت، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إيدى إيمومو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، إسلام جمال، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.
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