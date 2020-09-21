21 لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة المصرى

اختار أحمد سامى المدير الفني لسموحة 21 لاعبًا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصرى، والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف من مساء الغد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وضمت قائمة اللاعبين كل من:
الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمود عزت، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إيدى إيمومو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، إسلام جمال، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.
وضمت قائمة اللاعبين كل من:
الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمود عزت، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إيدى إيمومو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، إسلام جمال، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.