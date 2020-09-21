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رياضة

أخبار الرياضة: أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه .. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المقاولون العرب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:


قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المدرب الأوروجوياني خوسيه دانييل كارينيو، الذي كان مرشحًا من قبل للعمل في الأهلي، دخل ضمن قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية بنادي الزمالك.


قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن التظلمات ألزمت أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز برد 8 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك.

- حرص المستشار مرتضى منصور على التعليق على تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق 8 ملايين جنيه لصالح القلعة البيضاء.

- انتهت أحداث مباراة فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل لهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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