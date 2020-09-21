أخبار الرياضة: أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه .. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المقاولون العرب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:





قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المدرب الأوروجوياني خوسيه دانييل كارينيو، الذي كان مرشحًا من قبل للعمل في الأهلي، دخل ضمن قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية بنادي الزمالك.







