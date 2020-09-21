أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل يجب فصل البطارية من اللاب توب؟.. كيف تستعيد جميع رسائلك المحذوفة على واتساب؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





أعلنت منصة مقاطع الفيديو الرائدة حول العالم "تيك توك"، عن إطلاقها برنامج "سفراء السلامة" بالتعاون مع عدد من المشاهير ونخبة من أمهر صانعي المحتوى ورواد الأعمال مثل دينا داش رائدة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة Dash Management، ومذيع التلفزيون والراديو حسام رضا، ومقدم برامج الطهي وناقد الطعام عمرو حلمي.



