أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل يجب فصل البطارية من اللاب توب؟.. كيف تستعيد جميع رسائلك المحذوفة على واتساب؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تشمل حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيسبوك، الكثير من الأهل والأصدقاء والمعارف وزملاء العمل الذين لا يتوقفون عن ارسال الرسائل على تطبيق ماسنجر، والتى تكون أحيانا غير مهمة ومشتتة ، وتسبب الإزعاج بالنسبة للكثيرين، وبالتالى نريد أن نقوم بتجاهل هذه الرسائل، دون حظر الشخص نفسه.
أطلقت شركة آبل، منذ أيام، ساعتها الذكية من الجيل السادس Apple Watch Series 6 والتى لاقت إعجاب العديد من الخبراء والمتخصصين، حيث انها تعد سلاحا في مواجهة فيروس كورونا، لاحتوائها على ميزة تتبع مستويات الأكسجين في الدم وقياسها للمرضى الأمر الذى سيسهل الكثير من المتابعة الصحية لمرضى الفيروس.
فى خطوات هى الأقوى من نوعها، يتجه الاتحاد الأوروبى لسن قوانين جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى تتمثل في اجبارها على الامتثال الضريبي وسرعة إزالة المحتوى غير القانوني على مواقع التواصل الاجتماعى.
أعلنت منصة مقاطع الفيديو الرائدة حول العالم "تيك توك"، عن إطلاقها برنامج "سفراء السلامة" بالتعاون مع عدد من المشاهير ونخبة من أمهر صانعي المحتوى ورواد الأعمال مثل دينا داش رائدة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة Dash Management، ومذيع التلفزيون والراديو حسام رضا، ومقدم برامج الطهي وناقد الطعام عمرو حلمي.
تحتوى رسائل واتساب WhatsApp على العديد من الملفات والصور المهمة الموجودة على التطبيق، وعند القيام بحذف التطبيق أو القيام بتحميله على جهاز آخر، يواجه المستخدمون مشكلة كبيرة في استرجاع الرسائل.
يتساءل الكثير من مستخدمي أجهزة اللاب توب لوقت طويل عن مدى أهمية بقاء البطارية في اللاب توب، وهل يجب فصلها وإزالتها من الجهاز، أم يفضل بقاؤها حتى لا تسبب ضررا للهاتف.
أعلنت شركة بنية (فايبر مصر)، الشركة الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكبر مزود متكامل للحلول الرقمية في مصر والشرق الأوسط، أنها وقعت اتفاقية مع وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ الجهة المسؤولة عن البنية التحتية للاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تعمل معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية الكبري، على طرح هواتفها الرائدة بأسعار باهظة تبدأ من 600 دولار فأعلى لتحقيق الأرباح بشكل سريع وتعويض تكلفة إنتاجها، ولكن إلى جانب ذلك تُطلق بعض الإصدارات ضمن فئة المتوسطة والتي تبدأ بسعر 200 دولار أو أرخص لتستهدف بها نوعية المستخدمين التي لا تهتم بالإمكانيات الكبيرة للهاتف.
قالت وكالة "بلومبرج"، أن شركة بايت دانس ByteDance الصينية، تسعى للحصول على تقييم بقيمة 60 مليار دولار لتطبيقها تيك توك TikTok، في الوقت الذي تخطط فيه شركتي وول مارت Walmart ، وأوراكل Oracle، للاستحواذ على أصول مالكة تيك توك في الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأمنية الأمريكية.