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سيارات

الجنرال الكبير.. سيارة صينية جديدة تنافس فورد بيك أب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة صينية عن نسختها جديدة وهي طبق الأصل من سيارة فورد F-150 ، وذلك بعد فترة قصيرة من طرح السيارة في الولايات المتحدة

وقالت الشركة الصينية أن سيارتها الجديدة أطلقت عليه اسم " الجنرال الكبير " وهذا الامر ينذر بحرب قضائية بين الشركتين في أقرب وقت

والسبب هو أن الشركة الصينية قامت باستنساخ الموديل بشكل لا يصدق جعل كل من يراها يعتقد أنها فورد وهذا الأمر سيجعل الشركة تحت طائلة القانون في حالة رفع  الشركة الامريكية الدعوى القضائية .

وتحتوي السيارة الصينية شبيهة  فورد بمحرك مكون من 4 سلندر بسعة 2.0 لتر وقوة 238 حصان ، ومن المنتظر أن تقوم شركة فورد في الأيام القادمة بتحركات قانونية ضد هذه الشركة الصينية التي اقتبتست كل تفاصيل فورد F-150 الجديدة.


 يذكر أن مجموعة فولكس فاجن الالمانية أعلنت عند ادماج كبيرمع شركة فورد الأمريكية وذلك رغبة منها لمواجهة الضوابط المشددة الخاصة بقوانين مخالفة مواصفات الانبعاثات الضارة.

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