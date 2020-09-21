87 ألف إصابة جديدة.. الهند تسجل 5.48 مليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الإثنين، تسجيل ما يقرب من 87 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح إجمالي الإصابات أكثر من 5.48 مليون إصابة.





فيما سجلت الهند 1130 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح إجمالي الوفيات في الهند بسبب كورونا 87 ألف و882 حالة وفاة.





واعتبارًا من الآن، تمتلك الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في جميع أنحاء العالم ، بعد الولايات المتحدة ، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.





وأعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، فتح تاج محل، وذلك للعمل مرة أخرى، على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد واقترابها من تخطي الولايات المتحدة في أعداد الإصابات.





وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية، إن الهند طورت اختبارًا جديدًا لكشف فيروس كورونا المستجد، يتعرف على تسلسله الجيني، وفق ماذكرت صحف روسية.







