الصحف الإماراتية.. جمود للملف الحكومي اللبناني.. روسيا تطالب بتفعيل التهدئة في ليبيا.. ارتفاع وتيرة إصابات كورونا بالعالم

الصحف الإماراتية:

*مصر تبدأ تصدير علاج كورونا

*إحباط هجوم إرهابي في البحرين

*إصابات كورونا في العالم تتسارع





سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى لمجابهة التحديات الملحة التي تفرضها أزمة جائحة «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تدرك الضرورة الملحة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري في ضوء الجائحة، باعتباره أمرًا حيويًا للتنمية.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الأحد تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 20 حالة جديدة.





ومن البحرين، أحبطت السلطات البحرينية هجومًا إرهابيًا ضخمًا تلقى دعمًا وتمويلًا من عناصر الحرس "الثوري الإيراني".





وفي المغرب، كشفت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1927 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 101.743 حالة في المغرب.





ومن لبنان، دخل الملف الحكومي في لبنان مرحلة جمود، بدا معه الواقع السياسي غارقًا في مراوحة سلبيّة أمام جدار الانسداد الذي بلغه المأزق الحكومي العالق، في حين أنّ أيّ فريق سياسي افتقر إلى إبداء تقديرات دقيقة حيال ما يمكن أن يحصل في الساعات المقبلة، في شأن المأزق الحكومي العالق عند وقوف الرئيس المكلّف في نقطة حاسمة بين الاعتذار عن التكليف أو تمديد التريّث أيامًا إضافيّة.





ومن العراق، أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن الحكومة العراقية قررت إغلاق الحدود مع دول الجوار لمنع دخول وافدين أجانب للعراق للمشاركة في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في العاشر من الشهر المقبل.





ودوليا، يفتح ضريح تاج محل أبوابه مجددا أمام الزوار اليوم الاثنين في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها في الهند، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.





ومن الولايات المتحدة، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي بسلطات تنفيذ القانون أنه تم احتجاز امرأة على الحدود الكندية يُزعم أنها أرسلت رسالة تحتوي على مادة الريسين إلى البيت الأبيض.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكد الأمير تركي الفيصل، أن قرار الإمارات بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ينبع من مبدأ سيادي. وقال إن توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيات مع إسرائيل هو حقهما السيادي ولا أحد يستطيع أن يعارضهما في ذلك.





فيما يشهد العالم تزايدًا متسارعًا في الإصابات بفيروس «كورونا»، ما اضطر بعض الحكومات إلى إعادة فرض تدابير وقائية أشد صرامة، تفاديًا للدخول في موجة وبائية ثانية، ولم تكن الوفيّات المُسجلة أقل بطأً.





ومن ليبيا، أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا،فيما دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.





كما توفي نائب رئيس وزراء أوزبكستان، أوكتام بارنويف، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت غرفة إدارة أزمة كورونا لدى حكومة البلاد. وأوضحت الغرفة أن المسؤول توفي عن عمر 56 سنة «بسبب مضاعفات المرض الناجم عن فيروس كورونا».



