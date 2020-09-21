مصر تؤكد دعمها لـ السعودية في أي إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.. ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحدد مصدر طرد سام أُرسل إلى ترامب.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

ناقلة "صافر" اليمنية على طاولة وزراء البيئة العرب اليوم

البحرية السعودية تتسلم زوارق اعتراضية فرنسية

ابوالغيط يؤكد أهمية الاسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

الاتحاد الأوروبي يرفض محاولات أمريكا إعادة فرض العقوبات على إيران





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزارة الخارجية المصرية أدانت استهداف ميليشيا الحوثي احدى القرى الحدودية بجنوبي السعودية امس بمقذوف أدى الى اصابة عدد من المدنيين والحاق الاضرار ببعض الممتلكات، مؤكدةً تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب السعودية ودعمها لما تتخذه من اجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، أعلنت اعتزامها عقد دورة استثنائية للمجلس اليوم الاثنين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث خطر تسرب النفط من الناقلة صافر.





وأشارت "القبس" إلى أن القوات البحرية السعودية تسلمت أمس، زوارق اعتراضية من نوع "HSI32" الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية موقعة مع شركة CMN الفرنسية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.





وقالت "الراي" إن امين عام جامعة الدول العربية احمد ابوالغيط شدد على أهمية الاسراع بتشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الاصلاح الشامل، لافتًا إلى أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا تتطلب جهدا استثنائيا من القادة والسياسيين اللبنانيين من اجل التوصل الى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن الشرطة الكندية أعلنت أن الطرد المحتوي على مادة سامة الذي جرى إرساله إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يكون مصدره كندا، حسب المعلومات الأولية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.





ولفتت "الوطن" إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) وبالتالي لا يمكنها الشروع في عملية إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.



