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تعليم

جامعة حلوان: 668 طالبا سجلوا رغباتهم في معامل التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثالثة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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كريم ناصر
استقبلت جامعة حلوان حتى الآن  ٦٦٨ طالبا من طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة المخصصة للطلاب خلال تنسيق الجامعات ٢٠٢٠. 


وتوافد ٢٥٧ طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل ٨٩ طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٢٩٩ طالبًا إلى معمل هندسة المطرية وسجل ٩ طلاب بمعمل كلية الفنون الجميلة و  ١٤ طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية. 


وخصصت إدارة الجامعة ٥ معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق و قد تم  مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق
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