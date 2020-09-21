الرئيس يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ومنها:





الوفد

الرئيس يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية.





الوطن

الصحة : تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة.

الشروق

التنميو المحلية: تواجد نواب المحافظين فى الشارع محل تقييم لشغل المناصب العليا.

مصراوي

البترول: وقف استيراد الغاز المسال وفر 2.5 مليار دولار سنويًا.

الأهرام

الفريق أسامة: لولا القناة الجديدة ما كنا لننجح فى عبور 12 ماسورة عملاقة.

أخبار اليوم

رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة " التابلت" فى مصر.





الشرق الأوسط

أعنف غارات على إدليب منذ وقف النار .. المبعوث الأمريكي إلى الحسكة لرعاية تأسيس مرجعية عليا كردية.





سكاى نيوز عربية

بعد محاولة تسميم ترامب.. مرسلة " الريسين" بقبضة الشرطة.



