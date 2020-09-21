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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو
استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ومنها:

الوفد
الرئيس يوجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية.

الوطن
الصحة : تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة.
 الشروق
التنميو المحلية: تواجد نواب المحافظين فى الشارع محل تقييم لشغل المناصب العليا.
مصراوي
البترول: وقف استيراد الغاز المسال وفر 2.5 مليار دولار سنويًا.
الأهرام
الفريق أسامة: لولا القناة الجديدة ما كنا لننجح فى عبور 12 ماسورة عملاقة.
أخبار اليوم
رئيس الوزراء يبحث خطوات توطين صناعة " التابلت" فى مصر.

الشرق الأوسط
أعنف غارات على إدليب منذ وقف النار .. المبعوث الأمريكي إلى الحسكة لرعاية تأسيس مرجعية عليا كردية.

سكاى نيوز عربية
بعد محاولة تسميم ترامب.. مرسلة " الريسين" بقبضة الشرطة.

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