أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 21-9-2020

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارا بالبنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 21-9-2020، بالرغم من تراجعه أمس بمتوسط قرش واحد.
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا:وبلغ أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، قناة السويس، اتش اس بي سي" نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 21- 9-2020
ننشر أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 20- 9-2020
أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 21- 9-2020
ننشر أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 20- 9-2020
بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية" نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنوك " الأهلي اليوناني، عودة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول" نحو 15.7 جنيه للشراء و 156.8 جنيه للبيع.
ووصل اعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.