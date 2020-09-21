أستاذ خصوبة أراضٍ: مصر فقدت 450 ألف فدان زراعي في 30 عاما..فيديو

قال الدكتور عبد الباسط عبد العزيز العقيلي دكتور خصوبة الأراضى الزراعية وتغذية النبات،إن مصر فقدت 90 ألف فدان منذ عام 2011، وحتى الآن،موضحًا أن هذا الرقم كبير وخطير، وبعض المواطنين استغلوا حالة الفوضى فى 2011 وتعدوا على الأراضى.





وأضاف عبد الباسط عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مصر فقدت فى الـ 30 سنة الأخيرة أكثر من 450 ألف فدان زراعي ، وذلك بسبب البناء على الأراضى الزراعية.





ولفت إلى أن الاعتداء على الأراضى الزراعية أمر خطير، فأى شخص يتعدى على الأراضى يحصل على حق كل طفل، وحق كل مواطن مصري.





وأشار إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات إسكان فى جميع المحافظات، ولكن المواطن لديه ثقافة خاطئة وهو أن كل مواطن يريد أن يبنى لنجله شقة أو منزل بجواره.





وأوضح أن اعتداء المواطن على الأراضى الزراعية يتسبب فى مشكلات غذائية، ولذلك تلجأ الدولة لشراء المحاصيل من الخارج.



