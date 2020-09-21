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برلمان

النائب طارق متولي: مبادرات وزارة الشباب تعكس اهتمام الدولة بالرياضة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
النائب طارق متولى
النائب طارق متولى
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فريدة محمد
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة،بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالرياضة المصرية، حيث تم وضع بنية تحتية غير مسبوقة سواء على مستوى الاستادات والصالات، بدليل الإشادة العالمية بها والاهتمام الرائع من القيادة السياسية ذات الرؤية الثاقبة والمتابعة التي لا تمل ولا تكل فى كل شيء يتعلق بالرياضة بشكل عام ومونديال اليد المقبل

وأكد متولي فى بيان صحفى له أن المبادرات التي تطرحها الوزارة، ومنها مبادرة « دراجتك صحتك » تعكس اهتمام الدولة بشكل واضح بالرياضة، حيث توفر الوزارة بها الدراجات الهوائية بأسعار مدعمة لتشجيع المواطنين على شرائها والإقبال عليها

وأوضح أن ممارسة الرياضة تساعد على بناء الشباب، وتفعيل دورهم في الوطن، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يزيد من انتمائهم للوطن بشكل كبير، وهذا ما تحرص عليه الوزارة من خلال تطوير مراكز الشباب بالعديد من محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية لها وتزويدها بحمامات السباحة والملاعب المؤهلة، بعد أن عانت لسنوات من الإهمال والتخريب

وأضاف أن اهتمام الوزارة بصحة الشباب لا يقتصر على المقيمين على أرضها بل أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تنظيم برنامج « 30 يوم تحدى رياضى افتراضي» لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أى مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، وبمشاركة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج
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