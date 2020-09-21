AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: مشروع الصوامع يحافظ على ثروات مصر من الحبوب والغلال

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
صوامع القمح
صوامع القمح
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مشروع صوامع الغلال من أهم المشروعات القومية التنموية التي بدأتها الدولة على مدار الـ6 سنوات الماضية، حيث يعد الأمن الغذائي مسالة حياة أو موت لدولة كبيرة بحجم مصر، لذلك أولى الرئيس  اهتمامًا خاصًا بهذه القضية حفاظًا على مستقبل الأجيال المقبلة ولمنع استيراد القمح من الخارج، بل أمر الرئيس بإنشاء صوامع غلال إلكترونية.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن المشروع يساهم بحل كثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية وهي 15 ألف فرصة عمل، ويوفر على مصر أكثر من ٢.٧ مليار جنيه من فاقد الحبوب سنويا، ١٥٠ مليون دولار من واردات القمح عن طريق استبدال الشون القديمة في تخزين الغلال تحت الأرض بصوامع حديثة تدار إلكترونيًا.

وأضاف أن للمشروع أهمية في المحافظة على الثروات المصرية من الحبوب و الغلال خاصة أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب حيث تصل معدلات الاستهلاك حوالى 15 مليون طن سنويا والانتاج المحلي يصل الى حوالى 10 ملايين طن ويتم استيراد باقى الاحتياجات يتضمن المشروع القومى 50 صومعة جديدة مزودة بأعلى مستويات التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه عانت محافظة عديدة لسنوات طويلة من قلة اماكن تجميع وتخزين الغلال.. وكان المزارعون يتكدسون أمام الشون الترابية لعدة ايام لتوريد محاصيلهم .. علاوة على عدم وجود أماكن جيدة لتخزين الغلال واقتصارها على الشون الترابية والتى يستخدم فيها طرق بدائية لتخزين المحاصيل مما يتسبب فى اهدار نسبة تتراوح بين 10 الى 15% من الكميات المخزنة بسبب عوامل المناخ والقوارض والطيور وتلف العبوات التي يتم تخزين المحاصيل بداخلها .. ولكن الوضع تغير تماما بعد أن تم إنشاء العديد من الصوامع الحديثة لحفظ المحاصيل.

وأكد أن المشروع يُساهم في دعم منظومة الخبز ونجاحها، كما أن توفير الدولة للصوامع يُتيح لها شراء القمح من البورصة العالمية بأسعار منخفضة وتخزينه، بدلًا من شرائه بأسعار مرتفعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدعم قبل 5 سنوات كان 35.5 مليار جنيه.. مدبولي: الدولة أنفقت خلال العام الماضي 89 مليار جنيه على الخبز والسلع التموينية

التموين: المشروع القومي للصوامع يحافظ على محصول القمح.. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف عن إطلالات كارينا كابور

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية

بعد خضوعه لفحوصات طبية.. الجمهور يطارد سمير غانم

أستاذ خصوبة أراضٍ يحسم الجدل بخصوص زراعة الأراضي المعتدى عليها مرة أخري.. فيديو

نيلسون سيميدو لاعب برشلونة يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية