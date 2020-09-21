في عيد ميلادها.. سهير المرشدي: اشتبكت مع كرم مطاوع بسبب الحامي والحرامي

يحل اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة سهير المرشدي، التي تعد واحدة من أهم الفنانات في الوطن العربي، والتي تركت بصمة لدى جمهورها من خلال أعمالها الفنية الناجحة.
ولدت سهير المرشدي، في مدينة طنطا، وتزوجت من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، وانتقلت عائلتها إلى القاهرة إلى حي الحلمية الجديدة والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات، والدها هو المرشدي بك.
وقالت سهير المرشدي إنها اشتبكت مع كرم مطاوع بسبب مسرحية "الحامي والحرامي"، حيث شاركت فيها رغم نصيحته لها بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتها في المسرحية،مضيفة: "قولت ياريتني كنت سمعت كلامه".