صحيفة إماراتية: أوروبا تستعد لفرض عقوبات على النظام التركي لنشره الإرهاب في المنطقة

اهتمت صحيفة البيان الإماراتية الصادرة اليوم /الاثنين/ بالموقف الأوروبي من تركيا حيث بدأت أوروبا في رصد الصفوف من أجل تحييد تركيا عن تحقيق مآربها في شرق المتوسط، ومعاقبتها على تصرفاتها الطائشة بقطع حبال الكذب التي يلعب عليها أردوغان وأمثاله.

وافتتحت الصحيفة بعنوان "سقوط مشاريع أردوغان"، قائلة "إن أوروبا بدأت بإعداد عقوبات على أنقرة في ظل تنامي الانتشار العسكري التركي في شرق المتوسط، وبذلك بدأت مشاريع أردوغان التوسعية تسقط الواحد تلو الآخر، بداية من سوريا، ثم ليبيا، والعراق وشرق المتوسط، وعليه أن يتعلم وأن يتعظ من أخطائه المتكررة التي ستؤثر سلبًا في بلاده داخليًا وخارجيًا".

ولفتت إلى أن تركيا تتمدد في سياق ظنها أن لا أحد يكبح جماحها، ولكن أوروبا وكل دول العالم ستواجه أطماعها بقبضة من حديد، لأن أنقرة لا تعرف معنى التعايش المشترك وحب واحترام الجوار من شعوب وأعراق أخرى، بل باتت تشكل خطرًا مباشرًا على العالم نتيجة تدخلاتها العلنية في عدد من الدول ونشرها الفوضى والإرهاب في المنطقة وأباحت القتل والتدمير، لتحقيق مطامعها في أراضي دول ذات سيادة، ولذلك فقد جاء وقت إسقاط كل أهداف أردوغان ومشروعاته العدوانية التي عمل على تحقيقها باستثمار الإرهاب.

واختتمت الصحيفة " إن مخططات تركيا بدأت بالسلاح، بعدما تحوّلت إلى ملاذ وقاعدة انطلاق لآلاف الإرهابيين، وممرًا لعبورهم إلى الأراضي السورية ثم ليبيا، ولن ينفع أردوغان ولن ينفع غيره سوى الامتثال للشرعية الدولية التي تحرّم عليه وعلى غيره التدخل في الشؤون الداخلية " .



