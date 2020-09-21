بإجمالي رأسمال 620.447 مليار جنيه.. البورصة تستهل تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات

افتتحت البورصة المصرية أولي تعاملاتها الصباحية والمحددة اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها، ليصل إجمالي رأسمالها السوقي 620.447 مليار جنيه.
وسجل مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة 0.39% بقيمة 1.999 مليون جنيه ، بالاضافة لمؤشر EGX50 بنسبة 0.39% بقيمة تداول بلغت 2.07 مليون جنيه.
سجل مؤشرها القيادي EGX30، ارتفاعا بمعدل 0.39% عند النقطة 10.969.32 بقيمة تداول بلغ 11.014 مليون جنيه.
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وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.39% عند نقطة 10.969.32 بقيمة تداول بلغت 2.9 مليون جنيه.
وسجل مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة 0.39% بقيمة 1.999 مليون جنيه ، بالاضافة لمؤشر EGX50 بنسبة 0.39% بقيمة تداول بلغت 2.07 مليون جنيه.