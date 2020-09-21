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اقتصاد

بإجمالي رأسمال 620.447 مليار جنيه.. البورصة تستهل تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
افتتحت البورصة المصرية أولي تعاملاتها الصباحية والمحددة اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها، ليصل إجمالي رأسمالها السوقي 620.447 مليار جنيه.

سجل مؤشرها القيادي EGX30، ارتفاعا بمعدل 0.39% عند النقطة 10.969.32 بقيمة تداول بلغ 11.014 مليون جنيه.

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وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.39% عند نقطة 10.969.32 بقيمة تداول بلغت 2.9 مليون جنيه.


وسجل مؤشر EGX70  للشركات الصغيرة والمتوسطة 0.39% بقيمة 1.999 مليون جنيه ، بالاضافة لمؤشر EGX50 بنسبة 0.39% بقيمة تداول بلغت  2.07 مليون جنيه.

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