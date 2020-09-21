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أستاذ قانون: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم والبحث العلمي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:00 م
الدكتور جمال محمود
الدكتور جمال محمود عبد العزيز أستاذ القانون التجاري كلية الح
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البهي عمرو
قال الدكتور جمال محمود عبد العزيز أستاذ القانون التجاري كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القيادة السياسية تولى أهتماما كبيرا بالتعليم فى مصر، موضحًا أن الارادة السياسية بدأت من 2016.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصر، المذاع على القناة الثانية، أن العام الدراسي الجديد سيكون به ثلاث جامعات أهلية جديدة.
ولفت ، إلى أن الدولة كانت حريصة على انشاء جامعات يتطلبها سوق العمل، وذلك لتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة كانت تعمل على تغيير مفهوم التدريس و البحث العلمى لـ الابتكار و الإبداع. 

وأوضح أن سر نجاح أى دولة هو العنصر البشري، ولذلك الدولة وجهت الاهتمام لـ التعليم و الصحة و ايضًا الزراعة.

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