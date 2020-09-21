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أخبار العالم

صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي ردع جرائم النظام الإيراني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة لحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وردع جرائم النظام الإيراني في حق شعبه المقهور ودول الجوار، خاصة وأن المنطقة تشهد توترات مستمرة جراء السلوك العدواني للميليشيا الإرهابية وراعيها الإيراني.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ بعنوان (محاسبة إيران) - أن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن برنامج الصواريخ الإيرانية يعكس حجم المخاطر المهددة لاستقرار المنطقة والأمن الإقليمي وتقويض السلم العالمي، لاسيما وأن غموض البرنامج النووي الإيراني يشكل هاجسا دائما لدى الدوائر الدولية المعنية ودول المنطقة، وهدفا دفينا لإنتاج السلاح النووي لولا الضغوط والعقوبات الشديدة على تسليح طهران والاقتصاد الإيراني.
واختتمت الصحيفة قائلة "لقد طالب نواب أمريكيون، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمزيد من الضغوط والعقوبات عبر عزل إيران عن النظام المالي العالمي لحصار تمويلها للإرهاب والقمع، ووضع حد لأطماعها ومشروعها التآمري في المنطقة عبر الحرس الثوري وأذرعها من الميليشيات الطائفية الإرهابية في أكثر من دولة عربية". 

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