نشرة المرأة والصحة| علاجات سريعة لالتهاب المفاصل.. نصائح اليونيسيف لسلامة الطلاب أثناء الدراسة.. وصفات تخسيس سريعة.. 50 صورة أثارت الجدل لإطلالات النجمات في صيف 2020

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:





الزنجبيل من المشروبات الدافئة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها باستمرار لكي يتمتع بالفيتامينات والعناصر الغنية أو الفوائد الصحية التي تعود للجسم عند تناوله، ولكن لا يعلم الكثير أن الإفراط في تناول الزنجبيل يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية.









يعاني الكثير من الناس من عيوب على وجوههم ، وهي في الأساس بعض البقع أو العلامات غير الضارة. الخبر السار هو أن التخلص منها أسهل مما كنت تعتقد. الآن بدلًا من إنفاق المال على منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن ، فقط احتفظي بالقليل من الهيل في المنزل للقيام بهذه الحيلة.





نظرًا لوجود درجات مختلفة من الزجاجات المتاحة ، فليست جميعها مناسبة لتخزين المشروبات الصالحة للأكل ، بما في ذلك المياه المعدنية. على سبيل المثال ، إذا كان لديك قوارير زجاجية ملفوفة بطبقة مقاومة للكسر وإذا كان هناك كسر ، فإن القطع الصغيرة غير المرئية للعين البشرية تبقى في الزجاجة. كما أن بعض الزجاجات تحتوي على مستويات ضارة من السموم مثل الرصاص والكادميوم والكروم ، ولكن نظرًا لأنها مموهة بأشكال وألوان جذابة المظهر ، فإن المستهلك يفاجأ ".





شهد صيف ٢٠٢٠ باقة كبيرة و مختلفة من إطلالات النجمات، التي أثارت الجدل و تنوعت بين المايوهات و الفساتين المبهجة و الإطلالات العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة.









تحتفل اليوم 21 سبتمبر النجمة الهندية كارينا كابور بعيد ميلادها الـ 40 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على أناقتها ورشاقتها.





قبل أن يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المدرسة ، من المهم ضمان سلامتهم من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية. قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بعض الاقتراحات للمدارس وأيضًا للمعلمين الذين سيلعبون دورًا حاسمًا في جعل الطلاب يلتزمون بالقواعد الاحترازية.









التهاب المفاصل وآلام المفاصل المصاحبة له يمكن التخلص منه بعلاجات منزلية مفيدة بشكل لا يصدق وهي بديل رائع للأدوية. فإليك أبرز علاجات منزلية ثبت أنها تتغلب على التهاب المفاصل، الناتجة عن التهاب المفاصل.





أظهرت العديد من الدراسات التجريبية أن مكونات الأطعمة أو المشروبات قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات خاصة وأن هناك الكثير من الأطعمة التى تؤثر على جهاز المناعة ، ومن ثم الاستجابة الالتهابية عبر جدار الأمعاء.





لـ ازالة الشعر والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي إليك طريقة إزالة الشعر وتساقطه بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود.





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