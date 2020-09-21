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اقتصاد

خسائر قطاع البنوك تقود تراجعات البورصات الأوروبية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:01 م
الأسهم الأوربية
الأسهم الأوربية
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أ ش أ
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، في مستهل تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، متأثرة بالخسائر الحادة التي مني بها قطاع البنوك، إثر انتشار تقارير صحفية تكشف تورط مصارف عالمية في نقل أموال مشبوهة والتعامل مع كيانات متورطة في جرائم غسيل أموال.

على صعيد التداولات، هبط مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنحو 1.1% عند 365 نقطة، كما انخفض "كاك" الفرنسي بنحو 1% عند 4930 نقطة، وسجل مؤشر" داكس" الألماني هبوطا بنسبة 1% عند مستوى 12892 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.7% مسجلا 5906 نقاط.

وقد تراجعت أسهم مصرف "دويتشه بنك" الألماني بنسبة 4 % بعد أنباء عن تورط كبار مسئولي البنك في جرائم غسيل أموال وفقا لتقرير موقع "باز فييد" الأمريكي ، فيما أكد المصرف أنه استفاد من أخطائه السابقة وأصبح الآن كيانا جديدا ..

كما هبطت أسهم عدد من المصارف العالمية الكبرى التي تضمنها التقرير والتي تشير إلى تورطها في عمليات مع شركات غسيل أموال مثل "باركليز" الذي هبطت أسهمه بنسبة 6 %، و مصرف "إتش إس بي سي" بنحو 4.7%، كما سجلت أسهم مصرف " كوميرز بنك" هبوطا بنسبة 4.17%. 

على صعيد أخر، يتابع المستثمرون عن كثب تطورات الأزمة الصحية المتعلقة بعودة تصاعد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد أن سجلت المملكة المتحدة أمس الأحد أكبر معدل زيادة يومية لها منذ شهر مايو الماضي بلغت أكثر من 4400 شخص.

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