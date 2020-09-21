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أخبار العالم

الرئيس القبرصي: نتحرك بحزم مع اليونان لإنهاء أعمال تركيا غير القانونية في شرق المتوسط

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، اليوم الأثنين، أن بلاده واليونان تتحركان بحزم بهدف الإنهاء الفوري لأعمال تركيا غير القانونية في شرق المتوسط.

ومنذ قليل، وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، إن تركيا اختارت التصعيد في ملف شرق المتوسط، مشددًا على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها. 

وأدانت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي الخطوة واعتبرتها غير قانونية وتضغط هي وقبرص على زعماء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة في اجتماعهم المقرر يوم الخميس.

وأمس الأحد، قال وزير الدفاع القبرصى، إن التصعيد التركي في المتوسط يثير القلق، وعلى الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.

وفي وقت سابق ، أول أمس السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا لإعادة فتح حوار مسئول مجددا بخصوص شرق المتوسط، في تغريدة نشرها عبر تويتر، باللغة التركية، هي الأولى من نوعها.

وقال ماكرون في تغريدته: "بعثنا رسالة واضحة إلى تركيا في قمة أجاكسيو: دعونا نعيد فتح حوار مسئول، بحسن نية، وبدون سذاجة، هذه الدعوة هي الآن أيضًا دعوة البرلمان الأوروبي، يبدو أنها قد سُمعت، فلنتقدم".
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