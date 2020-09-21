7 أشخاص وراء اختطاف أوغندى وطلب 40 ألف دولار من زوجته بالقاهرة

استعان عاطل بـ 6 آخرين لخطف شاب أوغندى الجنسية بسبب خلافات بينهما ، حيث قاموا بإختطافه وطلب 40 ألف دولار من زوجته مقابل إطلاق سراحه.





وقد نجح رجال المباحث فى القبض على الجناة وتحرير المختطف .





تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من مندوب العلاقات العامة بسفارة أوغندا وبصحبته سيدة "أوغنديه الجنسية" قررا بتعرض زوج المبلغة لواقعة خطف من قبل مجهولين أثناء تواجده بجوار مستشفى الزيتون بالأميرية .





كما قررت أن الجناة قاموا بالاتصال بها وساوموها على دفع 40 الف دولار مقابل إطلاق سراحه .





على الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعه كشف ملابسات البلاغ وضبط الجناة .





ومن خلال تفريغ الكاميرات محل الواقعة والتحريات تبين صحة الواقعة ، وأن 7 أشخاص وراء ارتكاب الحادث تم تحديدهم وضبطهم بينهم موظف بهيئة النقل العام.





كما تبين أن المتهمين قاموا باحتجاز الشاب الاوغندى داخل ورشة بعرب الحصن بمنطقة المطرية ، ووجود خلافات سابقة بين المجنى عليه واحد المقبوض عليهم ، تم تحديد مكان المختطف وتحريره وتحديد السيارة المستخدمة وضبطها ، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق .



