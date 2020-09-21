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حوادث

7 أشخاص وراء اختطاف أوغندى وطلب 40 ألف دولار من زوجته بالقاهرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
اختطاف اوغندى
اختطاف اوغندى
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كتب - محمد صبري :
استعان عاطل بـ 6 آخرين لخطف شاب أوغندى الجنسية بسبب خلافات بينهما ، حيث قاموا بإختطافه وطلب 40 ألف دولار من زوجته مقابل إطلاق سراحه.

وقد نجح رجال المباحث فى القبض على الجناة وتحرير المختطف .

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من مندوب العلاقات  العامة بسفارة أوغندا وبصحبته سيدة "أوغنديه الجنسية" قررا بتعرض زوج المبلغة لواقعة خطف من قبل مجهولين أثناء تواجده بجوار مستشفى الزيتون بالأميرية .

كما قررت أن الجناة قاموا بالاتصال بها وساوموها على دفع 40 الف دولار مقابل إطلاق سراحه .

على الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعه كشف ملابسات البلاغ وضبط الجناة .

ومن خلال تفريغ الكاميرات محل الواقعة والتحريات تبين صحة الواقعة ، وأن 7 أشخاص وراء ارتكاب الحادث تم تحديدهم وضبطهم بينهم موظف بهيئة النقل العام.

كما تبين أن المتهمين قاموا باحتجاز الشاب الاوغندى داخل ورشة بعرب الحصن بمنطقة المطرية ، ووجود خلافات سابقة بين المجنى عليه واحد المقبوض عليهم ، تم تحديد مكان المختطف وتحريره وتحديد السيارة المستخدمة وضبطها ، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق .

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