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منسق 100 مليون صحة بالغربية: الكشف المبكر لـ الاعتلال الكلوي يخفف العبء المالي والنفسي عن الأسر المصرية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:14 م
الدكتورة أمنية منصور
الدكتورة أمنية منصور ، منسق حملة فحص وعلاج الأمراض المزمنة
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة أمنية منصور ، منسق حملة فحص وعلاج الأمراض المزمنة بالغربية ، إن المحافظة شرعت في الكشف المبكر عن مرض "الاعتلال الكلوي" المزمن ، ضمن حملة 100 مليون صحة ، موضحة خطورة المرض ، وكثرة الذين يعانون منه في الأسر المصرية .

وأضافت الدكتورة أمنية منصور ، خلال حوارها لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الكشف المبكر يعفي الاسرة المصرية ، من الالم النفسي ومن التكلفة المادية ، موضحة أنه تم تخصيص 164 وحدة متنقلة بالغربية ، ضمن حملة الكشف المبكر عن المرض .

وأشارت منسق حملة فحص وعلاج الأمراض المزمنة بالغربية ، إلى أن الوحدات المتنقلة تضم الممرضات والرائدات ، للمرور على الأسر المصرية بالمنازل ، للتعريف بالكشف وأهميته.

ولفتت إلى أن كافة الحملة تسير بالإدخال الإلكتروني ، للأمانة الطبية ، وعدم الاطلاع على تفاصيل المريض ، موضحة أن الإدخال الإلكتروني للبيانات ساهم في وجود قاعدة بيانات لكل مريض ، تساهم في سعة العلاج ، وعدم الاضطرار للحصول على معلومات ، من جديد .
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