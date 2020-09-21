منسق 100 مليون صحة بالغربية: الكشف المبكر لـ الاعتلال الكلوي يخفف العبء المالي والنفسي عن الأسر المصرية

قالت الدكتورة أمنية منصور ، منسق حملة فحص وعلاج الأمراض المزمنة بالغربية ، إن المحافظة شرعت في الكشف المبكر عن مرض "الاعتلال الكلوي" المزمن ، ضمن حملة 100 مليون صحة ، موضحة خطورة المرض ، وكثرة الذين يعانون منه في الأسر المصرية .
وأضافت الدكتورة أمنية منصور ، خلال حوارها لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الكشف المبكر يعفي الاسرة المصرية ، من الالم النفسي ومن التكلفة المادية ، موضحة أنه تم تخصيص 164 وحدة متنقلة بالغربية ، ضمن حملة الكشف المبكر عن المرض .
وأشارت منسق حملة فحص وعلاج الأمراض المزمنة بالغربية ، إلى أن الوحدات المتنقلة تضم الممرضات والرائدات ، للمرور على الأسر المصرية بالمنازل ، للتعريف بالكشف وأهميته.
ولفتت إلى أن كافة الحملة تسير بالإدخال الإلكتروني ، للأمانة الطبية ، وعدم الاطلاع على تفاصيل المريض ، موضحة أن الإدخال الإلكتروني للبيانات ساهم في وجود قاعدة بيانات لكل مريض ، تساهم في سعة العلاج ، وعدم الاضطرار للحصول على معلومات ، من جديد .