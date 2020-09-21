بتونس بيك .. فيلم وثائقى لطلاب إعلام بني سويف يتناول حياة الأسرة المصرية في السبعينيات

قالت إنجي عهدي، عضو في فيلم "بتونس بيك" من طلاب اعلام بني سويف، إنهم كانوا راغبين بشكل اكبر في عمل فيلم يجمعها هي واصدقاؤها ويذكرهم بفترة الكلية وليس بغرض المنافسة بين المشاريع الاخرى.





وتابعت انجي عهدي، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن فترة فيروس كورونا اضطرتهم للتوقف تماما ولكن كان لها اثر في انهم يتجهون الى فكرة المشروع وذلك بسبب تفهمهم واشتياقهم للذكريات والتآلف الاسري.





واوضحت ان "اهالينا" هم ابطال الفيلم، واضاف محمد اشرف احد اعضاء المشروع، ان اهالينا بالفعل لديهم كثير من الحكايات والذكريات، معقبا: "اهالينا عندهم حاجات تستحق انها تتحكي والونس والدفا اللي في بيوتنا ده مش نتيجة علاقة اب وام وابناء فقط وانما حالة غريبة من الصعب وصفها".



