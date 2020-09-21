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أخبار العالم

مرحلة صعبة.. فيلم سعودي يوثق جائحة كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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مـيـس رضـا

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام اليوم، باكورة إنتاجه من الأفلام الوثائقية فيلم بعنوان (مرحلة صعبة)، وذلك في عرض خاص بقاعة سينما AMC بالرياض.

 

وحضر العرض عدد من  الأمراء الوزراء وعدد من المسؤولين والرموز والشخصيات الإعلامية والثقافية.

 

ويجسد الفيلم قصصًا إنسانية تسلط الضوء على جهود أبطال الصحة والميدان من موظفين وعاملين، نشطوا بتفان وإخلاص خلال مراحل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تقديم نماذج متنوعة من المواطنين في مجالات مختلفة.

 

وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث إن إنتاج الفيلم بتوجيه من  وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومتابعته، إذ استغرقت مدة تنفيذه 75 يومًا من العمل المتواصل، بإشراف مباشر من مركز التواصل الحكومي كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ساعات تسجيل أحداث الفيلم وتصويرها 60 ساعة.

 

وأوضح الدكتور المغلوث أن العمل شارك في إنتاجه أكثر من 70 شابًا وفتاة من المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث في خمس مناطق، لتجسيد الصورة وتوثيق الواقع خلال أوقات منع التجول، مشيرًا إلى أن جميع الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.

 

وأضاف للتواصل أن أربع شركات تديرها كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج هذا الفيلم تحت قيادة وزارة الإعلام، وقامت بالاستعانة بخبرات شركات محلية أخرى، كما قدمت شركة الاتصالات السعودية STC الرعاية اللازمة للفيلم.

 

وأكد وكيل وزارة الإعلام أن فيلم (مرحلة صعبة) بداية لمنتجات نوعية تقدمها وزارة الإعلام، سترى النور تباعًا من خلال فتح المجال للشركات السعودية للإبداع، مضيفا إنتاج تلك الأعمال سيراعي أعلى المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية التي توصل لها السوق العالمي، وأن وزارة الإعلام ستقدم الدعم اللوجستي والمادي للشركات لتمكينها من تقديم أعمال ترقى للمستوى العالمي.

 

ويذكر أن فيلم "مرحلة صعبة" سيكون متاحًا للعرض أمام الجمهور عبر شاشة القناة السعودية، وعبر حساب التواصل الحكومي على منصة "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.

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