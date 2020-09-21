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لتأهيل وتطوير القدرات البشرية.. المعهد القومي للحوكمة ومستشاري هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك..شريفة شريف: يتضمن عقد مؤتمرات وندوات وحلقات علمية في مجالات إدارية وقيادية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:30 م
شريفة شريف المدير
شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة
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آية الجارحي

المعهد القومي للحوكمة ونادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون مشتركا

هالة السعيد: بروتوكول التعاون يأتي في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة  وفقًا لرؤية مصر 2030

شريفة شريف: البروتوكول يهدف لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال نشر الثقافة والعلم من خلال تدريب وتطوير القدرات البشرية 

 

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون في المجالات التدريبية والتأهيلية لمستشاري النيابة الإدارية.


وقام بتوقيع البروتوكول ‏الدكتورة شريفة شريف ‏المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية.

 

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وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن المعهد يعتبر بمثابة مركز تميز محلي وإقليمي يحقق الريادة ويعنى بالإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة، حيث يقوم بتنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري.


وأضافت السعيد أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر2030 .


من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى تعاون المعهد مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وكبار الخبراء في مجال المناهج الدراسية، والتدريب والاستشارات بخلاف عقده العديد من الشراكات في مجالات التدريب والدراسة بأعرق الجامعات العالمية المتميزة كل في مجاله، من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية القدرات البشرية وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي.


وأوضحت شريف أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال نشر الثقافة والعلم من خلال تدريب وتطوير القدرات البشرية وما يتضمنه ذلك من عقد مؤتمرات وندوات والحلقات العلمية في مجالات إدارية وقيادية، وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة.

 


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