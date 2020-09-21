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بسعة 220 سريرا ..رئيس جامعة جنوب الوادي يكشف تفاصيل أول مركز علاج طبيعي بالصعيد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:34 م
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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نورهان رأفت
كشف الدكتور يوسف الغرباوي ، رئيس جامعة جنوب الوادي ، عن تدشين أول مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل ، وهو الأول من نوعة بجنوب الصعيد ، موضحا أن الفضل يعود لمجهودات الرئيس السيسي في تنفيذ خطة الدولة 2030.

وأضاف الدكتور يوسف الغرباوي ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ،أن الدولة المصرية وضعت تكلفة أولية للمشروع بقيمة 189 مليون جنيه ، على مساحة 12 ألف متر مربع .

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي ، إلى أن الجامعة تطمح لأن يكون هذا المركز ، من أهم وأكبر مراكز العلاج الطبيعي بالشرق الأوسط .

ولفت "الغرباوي" ، إلى أن المبنى يضم 96 غرفة إقامة للعلاج ، و45 غرفة للعيادات ، ووحدة للمعالجة المائية تضم مساحة كبيرة للعلاج وأخرى صغيرة ، وعدد 220 سريرا .

وتابع "الغرباوي" ، أن المركز سيكون فرصة في توظيف طلاب جامعة جنوب الوادي ، وجذب لتدريب الأطباء المصريين ، على مستوى الجمهورية.



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