بسعة 220 سريرا ..رئيس جامعة جنوب الوادي يكشف تفاصيل أول مركز علاج طبيعي بالصعيد

كشف الدكتور يوسف الغرباوي ، رئيس جامعة جنوب الوادي ، عن تدشين أول مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل ، وهو الأول من نوعة بجنوب الصعيد ، موضحا أن الفضل يعود لمجهودات الرئيس السيسي في تنفيذ خطة الدولة 2030.





وأضاف الدكتور يوسف الغرباوي ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ،أن الدولة المصرية وضعت تكلفة أولية للمشروع بقيمة 189 مليون جنيه ، على مساحة 12 ألف متر مربع .





وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي ، إلى أن الجامعة تطمح لأن يكون هذا المركز ، من أهم وأكبر مراكز العلاج الطبيعي بالشرق الأوسط .





ولفت "الغرباوي" ، إلى أن المبنى يضم 96 غرفة إقامة للعلاج ، و45 غرفة للعيادات ، ووحدة للمعالجة المائية تضم مساحة كبيرة للعلاج وأخرى صغيرة ، وعدد 220 سريرا .





وتابع "الغرباوي" ، أن المركز سيكون فرصة في توظيف طلاب جامعة جنوب الوادي ، وجذب لتدريب الأطباء المصريين ، على مستوى الجمهورية.











