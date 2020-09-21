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برلمان

نائب: تحية للدبلوماسية المصرية على ردها الحاسم على تخاريف تركيا عن ثورة 30 يونيو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:29 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
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فريدة محمد

وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب تحية قلبية للدبلوماسية المصرية على ردها الحاسم والواضع على التخاريف والادعاءات والاكاذيب التركية التى جاءت فى حديث وزير الخارجية التركي مع قناة CNN TURK والذي تضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وقال " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم ان رد وزارة الخارجية المصرية على تصريحات وزير الخارجية التركى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية الذين رفضوا وبشكل قاطع اى تناول سلبى لثورتهم الخالدة 30 يونيو عام 2013.

مؤكدا ان هذه الثورة التاريخية والخالدة هى صناعة مصرية بنسبة 100% وحققت جميع مطالب وامال وطموحات الشعب المصرى العظيم وأنهت بالضربة القاضية حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد وأنهت أحلام النظام التركى الارهابى ممثلا فى رجب طيب اردوغان فى السيطرة على المنطقة.

وأشاد النائب محمد إسماعيل باعلان الخارجية المصرية الرفض الكامل لهذا النهج وأن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية مؤكدا ان الدبلوماسية المصرية اصبحت لها دورها التاريخى والمحورى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية.
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